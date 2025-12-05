Пловцы из Подмосковья завоевали четыре награды в рамках Всероссийских соревнований

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России» среди юношей и девушек 14-15 лет — одну золотую и три бронзовые. Об этом сообщает Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первое место в соревнованиях на дистанции 200 м баттерфляем занял Егор Кочкин (Областной центр олимпийских видов спорта, Мытищи). Кроме того, он стал бронзовым призером в дисциплине «комплексное плавание» на дистанции 100 м.

Бронзовые медали также получили Анастасия Веременникова (Одинцово) — в состязаниях среди девушек на дистанции 200 м баттерфляем и квартет подмосковных пловцов из Егора Кочкина, Ильи Погорелова (СШ «Метеор», Балашиха), Ильи Васильева (Мытищи) и Павла Иванова (Одинцово) — в комбинированной эстафете 4×50 м.

Соревнования прошли в Саранске (Республика Мордовия) в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.