Пловцы из Подмосковья завоевали девять медалей на этапе Кубка России в Обнинске
Пловцы Подмосковья завоевали девять медалей этапа Кубка России в Обнинске
Фото: [областной Центр олимпийских видов спорта]
Подмосковная сборная завоевала девять медалей на II этапе Кубка России по плаванию – три золотые, четыре серебряные и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Среди участников – спортсмены из областного Центра олимпийских видов спорта – Иван Гирев (Видное), Роман Акимов (Мытищи), Полина Лейкина (Руза), Диана Валиуллина (Руза), Дарья Рогожинова (Мытищи) и Виктория Таранникова (Видное). Золотые награды на своих дистанциях получили Иван Гирев, Роман Акимов и Полина Лейкина.
Состязания проходили в Обнинске в рамках федеральной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.