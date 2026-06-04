ПМЭФ 2026: ПАО «Россети» электрифицирует новые ГИПы Московской области

В рамках Петербургского международного экономического форума было подписано важное соглашение, которое даст импульс развитию промышленной инфраструктуры региона. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор закрепили договоренность о технологическом присоединении к электрическим сетям новых государственных индустриальных парков (ГИП), создаваемых в Подмосковье.

Объекты, которые предстоит электрифицировать, расположены в нескольких городских округах: Ленинском, Дмитровском, Раменском, Жуковском, Сергиево‐Посадском, Волоколамском, Орехово‐Зуевском и Одинцовском. Суммарный объем присоединяемой мощности превысит 200 МВт, что позволит обеспечить надежное энергоснабжение будущих предприятий.

По словам Екатерины Зиновьевой, подключение к электросетям — критически важный этап в развитии индустриальных парков. Без надежной системы передачи электроэнергии невозможно создать инфраструктуру, отвечающую современным требованиям бизнеса, и обеспечить условия для эффективной работы компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков.