По делу об истязании подростков в реабилитационном центре в Подмосковье задержали основательницу фонда

По уголовному делу об истязании подростков в одном из филиалов реабилитационного центра в Подмосковье задержали 37-летнюю основательницу фонда. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о заключении женщины под стражу, отметили в ведомстве.

До этого сообщалось, что реабилитационный центр был обнаружен в Истре. Девушку, которая принимала участие в истязании несовершеннолетних, посадили под домашний арест.