В Подмосковье избрали меру пресечения девушке, участвовавшей в истязании подростков в реабилитационном центре в Истре

В Подмосковье избрали меру пресечения 18-летней жительнице Одинцово, которая участвовала в избиении и истязании подростков в частном реабилитационном центре в Истре. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Так, девушке предъявили обвинение и посадили ее под домашний арест на срок до 22 января 2026 года.

Согласно предварительным данным, с августа по ноябрь 2025 года участники ОПГ открыли в Дедовске реабилитационный центр для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Злоумышленники на системной основе под предлогом избавления от девиантного поведения применяли к детям насилие.

Ранее сообщалось, что в доме находились 22 ребенка. Их держали в изоляции, избивали и ограничивали в потреблении еды и воды.