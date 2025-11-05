По губернаторской программе в 2025 году построят газопроводы в 18 населенных пунктах Подмосковья

В Подмосковье в рамках губернаторской программы газификации в этом году завершится строительство газопроводов в 18 населенных пунктах. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Работы проводят специалисты АО «Мособлгаз». В общей сложности в ноябре газопроводы строятся в 84 населенных пунктах региона, отметили в ведомстве.

Все населенные пункты, которые были газифицированы в рамках программы губернатора, после газификации включаются в президентскую программу соцгазификации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе за три года было закуплено свыше 1,2 тыс. единиц коммунальной техники.