По иску прокуратуры предприятие в Чехове обязали привести в соответствие качество сточных вод

По иску межрайонной природоохранной прокуратуры предприятие в Чехове обязали привести в соответствие качество сточных вод. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Компания сбрасывала в реки и ручьи стоки через очистные сооружения, поставленные на учет как объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. При этом не соблюдались нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в стоках. Кроме того, выяснилось, что предприятие использовало водоемы без разрешения.

После вмешательства прокуратуры компанию обязали довести стоки до установленных нормативов и получить разрешение на использование водоемов. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

Ранее сообщалось, что городские прокуроры Подмосковья взяли на контроль мероприятия по устранению последствий циклона.