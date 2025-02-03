По итогам 2024 года Подмосковье вошло в число лидеров ЦФО по рождаемости

По итогам 2024 года Подмосковье вошло в число лидеров Центрального федерального округа по рождаемости. Регион занял второе место, сообщили в Московской областной Думе.

Так, в прошлом году в Подмосковье родились 69,6 тыс. детей. В планах — увеличить этот показатель до 72 тыс.

«Важная составляющая по решению этой задачи — развитие службы родовспоможения», – подчеркнул председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

В Подмосковье работает шесть перинатальных центров, 25 роддомов, 74 женские консультации, Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского.

Также в регионе работают 745 акушеров-гинекологов, 250 неонатологов, 173 анестезиолога-реаниматолога.

В рамках нацпроекта «Семья» планируется установить новейшее оборудование во всех перинатальных центрах области и МОНИИАГ, а также открыть шесть центров репродуктивного здоровья и построить новый корпус в Видновском перинатальном центре.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новой больницы в Балашихе.