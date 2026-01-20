По итогам 2025 года Подмосковье заняло первое место в России по объему ввода нежилых объектов

Подмосковье в прошлом году стало лидером в стране по вводу нежилых объектов. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Так, за прошлый год в Подмосковье ввели объекты общественной, логистической, промышленной и инженерной инфраструктуры общей площадью 6,2 млн кв. м. Показатель составил 144% от федерального ориентира, который был установлен для области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе областного центра содействия строительству.