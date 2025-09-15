По итогам муниципальных выборов в Подмосковье «Единая Россия» получила 142 депутатских мандата

По итогам муниципальных выборов в Подмосковье партия «Единая Россия» одержала победу. По словам секретаря регионального отделения партии, спикера Московской областной думы Игоря Брынцалова, поддержка партии в Подмосковье выросла.

Так, по итогам выборов партия получила 142 депутатских мандата из 196. У КПРФ 20 мандатов, у ЛДПР — десять, у «Справедливой России» — восемь, у «Новых людей» — семь. Также девять избранников были самовыдвиженцами.

«Единая Россия» расширила свое представительство в местных Советах депутатов в Балашихе, Электростали и Фрязино. Кроме того, кандидат от партии победил на довыборах в одномандатном округе № 4 в Луховицах. При этом в число победителей вошли 13 участников спецоперации и вдова погибшего военнослужащего. Еще 16 победителей представляют «Молодую Гвардию».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе началось обучение по программе «Герои Подмосковья».