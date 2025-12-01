По итогам рейдов в Истре предотвратили несанкционированный сброс 67 кубометров строительного мусора

В Истре в рамках двух межведомственных рейдов предотвратили несанкционированный сброс 67 кубометров строительного мусора. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

В ходе рейдов в округе было проверено свыше 60 единиц спецтехники. Водители семи машин не смогли предоставить документы, разрешающие транспортировку стройотходов. По всем этим случаям завели административные дела. Шесть автомобилей задержали.

Подобные рейды проводятся с 2022 года совместно с Минэкологии Подмосковья, Министерством чистоты региона и ГУ МВД России по Московской области.

«Это является важным элементом систематической работы органов власти по контролю над экологической ситуацией и соблюдением законности в регионе», — подчеркнул начальник ГУРБ Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу Единого центра управления ЖКХ региона.