Победителей конкурса детских рисунков «Новогодний автобус» определили в Московской области

В Подмосковье подвели итоги конкурса детских рисунков «Новогодний автобус» от АО «Мострансавто», в котором приняли участие дети в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Победителями стали Артем Р. из Королева, Мария П. из Раменского, Макар Г. из Чехова, Виктория С. из Павловского Посада и Софья Х. из Балашихи, их работы появятся на информационных экранах в автобусах компании и социальных сетях перевозчика. Помимо этого, детям вручат памятные подарки от организаторов конкурса. В ведомстве уточнили, что в общей сложности в мероприятии приняли участие 113 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.