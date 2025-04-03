Победителей Подольской школьной лиги определили в округе

«Поздравляю всех, кто стал частью этой спортивной семьи. Уверен, она будет расти и радовать нас новыми достижениями. Впереди — региональный этап Единой школьной лиги. Уже 12 апреля в нашем округе пройдут игры по баскетболу», — отметил глава муниципалитета Григорий Артамонов.