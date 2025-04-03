Победителей Подольской школьной лиги определили в округе
В Подольске назвали победителей школьной лиги городского округа
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Подольск]
Победителей Подольской школьной лиги по волейболу, баскетболу, футболу (футзалу) и шахматам определили в муниципалитете. Об этом рассказали в администрации городского округа.
Так, победителем стала гимназия им. Подольских курсантов. Она получила сертификат на 1 млн руб. Второе место и сертификат на 500 тыс. руб. получила школа № 30. Третье место и сертификат на 300 тыс. руб. получила гимназия № 7.
«Поздравляю всех, кто стал частью этой спортивной семьи. Уверен, она будет расти и радовать нас новыми достижениями. Впереди — региональный этап Единой школьной лиги. Уже 12 апреля в нашем округе пройдут игры по баскетболу», — отметил глава муниципалитета Григорий Артамонов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил региональную команду следж-хоккеистов с победой на Кубке защитников Отечества.