Победителей проекта «Тот самый физрук» определили в Химках

Победителей городского этапа всероссийского проекта «Тот самый физрук» определили в Химках. Ими стали ученик Илья Журков и учитель физкультуры Дмитрий Тригубенко из Химкинской школьной лиги.

Министерство физической культуры и спорта Московской области до этого сообщило, что в общей сложности в проекте участвуют около 1 тыс. человек из 56 подмосковных городов.

За победу в Химках боролись более 20 команд. Им предстояло выполнить задания в четырех дисциплинах.

Команда победителей будет представлять Химки на областном этапе проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности проекта Школьной лиги.