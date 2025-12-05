Победителей проекта «Тот самый физрук» определили в Химках
Фото: [t.me/adm_himki]
Победителей городского этапа всероссийского проекта «Тот самый физрук» определили в Химках. Ими стали ученик Илья Журков и учитель физкультуры Дмитрий Тригубенко из Химкинской школьной лиги.
Министерство физической культуры и спорта Московской области до этого сообщило, что в общей сложности в проекте участвуют около 1 тыс. человек из 56 подмосковных городов.
За победу в Химках боролись более 20 команд. Им предстояло выполнить задания в четырех дисциплинах.
Команда победителей будет представлять Химки на областном этапе проекта.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности проекта Школьной лиги.