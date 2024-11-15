Победителей профессиональной премии для медработников определили в Московской области

В Подмосковье подвели итоги профессиональной премии для медицинских работников «Подмосковный врач», в которой приняли участие 149 врачей разных специальностей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Победителями премии стали 100 специалистов — это врачи разных направлений, такие как терапевты, педиатры, эндокринологи и другие. Они получат единовременную денежную выплату в размере 180 тысяч рублей», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Победу в конкурсе одержали врачи областной станции скорой медицинской помощи, Научно-исследовательского клинического института детства и других медучреждений. Полный список победителей размещен здесь.

В ведомстве добавили, что премия направлена на поддержку врачей, которые работают в медучреждениях региона в течение длительного времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.