Победителей профессиональной премии для медработников определили в Подмосковье

«Премия проводится в регионе уже третий год подряд и позволяет нам поддержать медицинских специалистов, трудящихся в медучреждениях региона. Победители премии получат единовременную денежную выплату в размере 120 тысяч рублей», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.