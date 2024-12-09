Победителей профессиональной премии для медработников определили в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В Подмосковье определились победители премий «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат», участниками в общей сложности стали 130 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Премия проводится в регионе уже третий год подряд и позволяет нам поддержать медицинских специалистов, трудящихся в медучреждениях региона. Победители премии получат единовременную денежную выплату в размере 120 тысяч рублей», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, победителями премии «Подмосковный фельдшер» стали 30 специалистов, «Подмосковная медсестра/медбрат» — 20 медработников. Их определила экспертная комиссия. Список лидеров размещен здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.