Победителей регионального турнира по конкуру определили в Подольске

В Подольске на базе конно-спортивного клуба «Престиж» прошли региональные соревнования по конкуру. В них приняли участие около 30 спортсменов.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые были запланированы на лето.

Программа соревнований включала различные уровни сложности — от детских и юношеских состязаний до «Малого приза» и «Большого приза». Продолжительность выступлений варьировалась от 2,5–3 минут в детских заездах до 7–8 минут в «Большом призе».

В результате среди детей первое место заняла Варвара Шилова. Среди девушек в возрасте от 16 лет победила Алиса Сергеева. Лучшей среди спортсменов-любителей 4 уровня стала Елизавета Лукьяненко. Всадники из Подольска взяли три золота и три серебра.

