Победителям проекта «Волонтерские рекорды Первых» вручили награды в Подмосковье

В Подмосковье наградили победителей проекта «Волонтерские рекорды Первых», передает Министерство образования Московской области. За победу в нем боролись 63 добровольческих отряда региона.

Проект длился восемь месяцев. В нем приняли участие команды волонтеров от образовательных учреждений области. Ежемесячно ребята устанавливали рекорды по дисциплинам тематического месяца, посвященного добровольчеству.

Больше всего баллов набрали два отряда — «Лев за добро» от образовательного комплекса №9 Пушкино и «Сила добрых сердец» от Серебряно-Прудской школы имени маршала В. И. Чуйкова. Ребятам вручили благодарственные письма и ценные призы от регионального отделения Движения Первых.