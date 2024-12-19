Почти 1 тыс. маммографий с функцией томосинтеза провели в подмосковном онкодиспансере с начала года
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
С начала 2024 года в Московском областном онкологическом диспансере провели порядка 900 маммографий с функцией томосинтеза (3D-маммография), такие исследования требуются врачам при диагностике рака молочной железы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«3D-маммография позволяет отличать участки, сформированные за счет наложения анатомических структур, от кажущихся узловых образований, исследовать области рубцов, подозрительных в отношении рецидивов опухолевых образований и снизить необходимость в использовании других методов лучевой диагностики», — уточнила заведующая рентгеновским отделением Центра лучевой диагностики областного онкодиспансера Айман Иманбердина.
По ее словам, исследования проводят при невысокой лучевой нагрузке. В ведомстве напомнили, что подобные обследования позволяют пациентам своевременно диагностировать болезни.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.