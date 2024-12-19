Почти 1 тыс. маммографий с функцией томосинтеза провели в подмосковном онкодиспансере с начала года

С начала 2024 года в Московском областном онкологическом диспансере провели порядка 900 маммографий с функцией томосинтеза (3D-маммография), такие исследования требуются врачам при диагностике рака молочной железы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.