Почти 1 тыс. жителей Подмосковья изменили вид разрешенного использования земли

С начала 2025 года вид разрешенного использования земельных участков изменили 978 жителей Подмосковья, что позволило привлечь в бюджет региона более 572 млн рублей. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В общей сложности за два месяца этого года по расчету платы за изменение ВРИ было направлено более 1,4 тыс. положительных решений на общую сумму свыше 1 млрд руб. В ведомстве напомнили, что за изменение ВРИ на другой вид взимается плата, рассчитать ее размер можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.