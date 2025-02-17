Почти 1 тыс. жителей Подмосковья узнали о состоянии родственника в больнице по номеру 122

С начала 2025 года о состоянии родственников, которые проходят лечение в одной из областных больниц, по номеру 122 узнали более 900 жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Это удобно, так как позволяет сэкономить время на поездке в медучреждение. Чтобы задать волнующие вопросы достаточно оставить заявку по номеру 122, после чего с заявителем свяжется лечащий врач или сотрудник медучреждения, который даст разъяснения», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Этот способ позволяет узнать о состоянии здоровья пациентов с 18 лет. Для этого они должны были указать данные родственника при госпитализации в стационар. В ведомстве уточнили, что данный проект реализуется в 49 больницах, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, областном онкодиспансере и областном госпитале ветеранов войн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.