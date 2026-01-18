Почти 1 тыс. зрителей посетили Епархиальную елку в Подольске

На Епархиальной елке во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске собрались более 800 зрителей, включая многодетные семьи, детей участников специальной военной операции, и тех, кто нуждаются в особой поддержке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Традиционный праздник «Рождественские чудеса» посетили гости из девяти благочиний Подольской епархии. Их ждали выступления фольклорных коллективов, ансамбля под руководством Тамары Бычковой «Моя Русь», а также спектакль. В рамках последнего рождественскую песню исполнил ансамбль «Славяночка» из СДК «Быково», сцену из балета «Фея кукол» – балетная студия «Синяя птица» Дворца культуры «Октябрь», «Танец ангелов» – ансамбль хореографической школы «Фантазия», сцену из композиции «Рождество» – Театр моды «Эксклюзив» Дворца культуры «Октябрь». Театральную часть подготовил народный коллектив театра-студии «Артель» из ДК ЗИО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.