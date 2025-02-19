Почти 10 тыс. дворовых и общественных территорий Подмосковья расчистили от снега
Более 1 тыс. единиц техники расчищали дворовые территории Подмосковья от снега
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье за сутки от снега очистили более 8 тыс. дворовых и общественных пространств, работы продолжаются, в них задействовали более 1,4 тыс. единиц специализированной коммунальной техники. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Прежде всего специалисты очищают входные группы, лестничные пролеты и подъезды к контейнерным площадкам, чтобы обеспечить проезд экстренных служб и мусоровозов. В ведомстве добавили, что в ближайшее время снегопад ожидается в Красногорске, Лобне, Одинцовском округе, Подольске, Ленинском и Долгопрудном.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.