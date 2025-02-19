Почти 10 тыс. дворовых и общественных территорий Подмосковья расчистили от снега

В Подмосковье за сутки от снега очистили более 8 тыс. дворовых и общественных пространств, работы продолжаются, в них задействовали более 1,4 тыс. единиц специализированной коммунальной техники. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.