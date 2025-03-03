Почти 10 тыс. мест обитания охраняемых видов выявили в Подмосковье

В Министерстве экологии и природопользования Московской области подвели итоги мониторинга мест обитания и произрастания редких видов животных, растений и грибов.

В рамках мониторинга в 2024 году в регионе обследовали 874 места обитания и произрастания охраняемых видов, в том числе 539 новых. В результате были выявлены более 9,7 тыс. таких мест обитания.

К примеру, в Одинцово местная жительница обнаружила в скворечнике орешниковую соню, а в Рузе заметили летучую мышь вида ночница наттерера. Кроме того, были выявлены новые места обитания белого аиста, серого сорокопута, орлана-белохвоста и других редких птиц.

Помимо этого, в области обнаружили новые места произрастания множества редких растений, мхов, лишайников и грибов. В числе таких видов — ежовик коралловидный и венерин башмачок настоящий.

Ранее в министерстве сообщили, что 72 подмосковных дерева были включены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.