Почти 10 тыс. операций провели в подмосковных стационарах кратковременного пребывания

Врачи в стационарах кратковременного пребывания, которые заработали в подмосковных больницах в марте 2025 года, провели более 8,7 тыс. операций пациентам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Медицинскую помощь в них оказывают как взрослому, так и детскому населению по различным профилям. На данный момент самыми востребованными являются гинекологический, офтальмологический и хирургический», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в регионе работают 17 таких стационаров, они есть в Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской и других больницах. После операции пациентов оставляют в палате под наблюдением врачей, при стабильном состоянии в тот же день их выпишут на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.