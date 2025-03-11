Почти 10 тыс. подмосковных педагогов прошли онлайн-аттестацию за неделю

На прошлой неделе профессиональную аттестацию в режиме онлайн прошли более 6,8 тыс. педагогов Подмосковья, она доступна на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Образование» — «Квалификация специалистов», в рамках нее можно получить аттестацию на первую или высшую квалификационную категорию, а также на педагога-наставника и педагога-методиста. В ведомстве уточнили, что получить ее можно бесплатно в течение ускоренного времени — 30 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.