Почти 10 тыс. женщин прошли обучение в подмосковных центрах грудного вскармливания
Минздрав МО: 7,3 тыс. женщин прошли обучение в центрах грудного вскармливания
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года обучение в центрах грудного вскармливания, работающих на базе подмосковных перинатальных центров и родильных домов, прошли более 7,3 тыс. женщин. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«На данный момент в регионе работают восемь таких центров. В них можно получить бесплатную помощь квалифицированных специалистов по грудному вскармливанию. Важно, что обратиться за консультацией можно как во время пребывания в медучреждении, так и после выписки», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве уточнили, что обучение доступно в Видновском, Московском областном, Наро-Фоминском, Коломенском, Щелковском перинатальных центрах. Кроме того, его можно пройти в родильных домах Балашихи и Одинцовской больницы, а также областном центре охраны материнства и детства. Узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.