Почти 10 тыс. женщин прошли обучение в подмосковных центрах грудного вскармливания

«На данный момент в регионе работают восемь таких центров. В них можно получить бесплатную помощь квалифицированных специалистов по грудному вскармливанию. Важно, что обратиться за консультацией можно как во время пребывания в медучреждении, так и после выписки», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.