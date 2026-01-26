Почти 10 тыс. жителей и гостей Подмосковья отметили День студента в парках

Порядка 8 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное спортивное мероприятие «Зачетный парк», приуроченное ко Дню российского студенчества, которое прошло в воскресенье, 25 января, в 61 парке. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей подготовили концерты, дискотеки и квесты, соревнования на льду и интерактивную программу «Счастливый билет» и не только. Так, например, в парке «Дулевский» в Орехово-Зуевском прошли праздничный концерт, массовый флешмоб и спортивная интерактивная программа, в парке Мира в Коломне – массовое катание на коньках и командные соревнования по лазертагу.

Мероприятие организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.