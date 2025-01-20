Почти 10 тыс. жителей и гостей Подмосковья побывали на празднике «Ледяное искусство» в парках

Более 7 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие «Ледяное искусство», которое прошло в минувшую субботу, 18 января, в 55 парках региона. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Гости смогли увидеть показательные выступления фигуристов «Чемпионы на льду», принять участие в зарядках на катке, мастер-классах по кастомизации коньков и не только. Так, например, мастер-классы по фигурному катанию и показательные выступления фигуристов состоялись в парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа, Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха и так далее.

Мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.