Почти 100 объектов ввели в эксплуатацию в Подмосковье при содействии ЦСС за январь

В январе 2025 года в Подмосковье при содействии Центра Содействия Строительству при Правительстве Московской области ввели в эксплуатацию 93 объекта общей площадью 189 тыс. кв. м. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Данные проекты позволили привлечь в экономику региона 5,6 млрд рублей, их реализация поможет создать более 1 тыс. новых рабочих мест. В ведомстве уточнили, что в прошлом месяце на сопровождение ЦСС поступило более 200 новых проекта. В общей сложности менеджеры центра помогают реализовывать в Подмосковье 5,1 тыс. объектов. Они способствуют получению всего пакета разрешительной документации на строительство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.