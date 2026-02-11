Почти 100 подмосковных школьников и студентов вышли в очный этап «Зеленого зачета»

В очный этап Всероссийского конкурса «Зеленый зачет» вышли 90 подмосковных школьников и студентов, регион лидирует в России по этому показателю. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

«Более 20 муниципалитетов Подмосковья представлены на конкурсе. Больше всего участников — из Зарайска, Красногорска, Одинцова и Егорьевска. Хочу отметить также активность студентов Государственного социально-гуманитарного университета и его филиалов. От имени нашего министерства желаю всем удачи в очном этапе», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Финал пройдет 26 февраля в Москве, победители получат дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны и ценные призы, участников наградят именными сертификатами.

Мероприятие представляет собой экологическое тестирование, которое позволяет проверить знания по экологии, биологии, химии и географии. В нем могут принять участие ученики 8–11 классов, а также студенты первых и вторых курсов колледжей. Конкурс организовали Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.