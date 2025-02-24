Почти 100 тыс. молодых людей из Подмосковья приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню защитники Отечества

Более 86 тыс. молодых людей из Подмосковья приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, которые прошли в регионе. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«23 февраля — праздник доблести, преданности и отваги. В этот день мы отдаем дань уважения героям Великой Отечественной войны, вспоминаем погибших за независимость нашей страны, и благодарим тех, кто по заветам дедов защищает прямо сейчас нашу Родину в зоне проведения специальной военной операции. Это праздник настоящих мужчин, готовых в любой момент встать на защиту Родины», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, в Подмосковье 23 февраля прошли более 520 патриотических мероприятий. Для гостей подготовили концерты и фестивали, торжественные митинги, возложения цветов, показы военной техники, викторины на знание истории и не только. Так, например, в Жуковском прошел массовый автопробег, в Щелково — Строевой смотр «Равнение на знамя» и так далее.

В феврале в регионе также проходил специальный сбор «Доброе дело — нашим Защитникам», в рамках которого жители приносили в волонтерские пункты зимнюю одежду, обмундирование и так далее. В общей сложности удалось собрать около 20 тонн полезных товаров, которые передали военнослужащим в зону проведения специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.