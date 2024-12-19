Почти 100 тыс. тонн шоколадных изделий с начинкой произвели в Московской области

По итогам 10 месяцев 2024 года в Подмосковье произвели 92,5 тыс. тонн шоколадных изделий с начинкой. Об этом сообщает Министерство сельского и хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе за этот период изготовили более 64,2% от общего объема продукции, выпущенного в Центральном федеральном округе, 49,7% — от общероссийского. Среди наиболее крупных подмосковных производителей в ведомстве выделили ООО «Кондитерская фабрика «Волшебница», ООО «Сладкий Орешек» и ООО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.