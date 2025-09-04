Почти 100 тыс. жителей и гостей Красногорска посетили пляжи за купальный сезон

За купальный сезон 2025 года, который продлился с 23 мая по 31 августа, пляжи Красногорска посетили около 91 тыс. человек. Об этом по итогам еженедельного оперативного совещания под председательством главы муниципалитета Дмитрия Волкова сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Было организовано дежурство спасателей, они оказали первую помощь отдыхающим 58 раз», – сообщил представитель Единой дежурной диспетчерской службы округа.

Самой популярной стала набережная реки Синички. Там жителям и гостям округа были доступны пляж, игры в пляжный волейбол, занятия йогой, рыбалка и не только.

