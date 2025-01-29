Почти 100 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили катки с искусственным льдом

На прошлой неделе подмосковные катки с искусственным покрытием посетили более 83,6 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В ведомстве уточнили, что на всех катках есть прокат необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация, теплые раздевалки для удобства гостей, а также точки с продажей горячих напитков и питания. Самым популярным стал каток в Городском парке в Лобне, его посетили свыше 4,7 тыс. человек. В тройку самых востребованных также вошли катки в Раменском Центральном парке и парке 200-летия Егорьевска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.