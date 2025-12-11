Почти 100 тыс. жителей Подмосковья прошли реабилитацию после перенесенных заболеваний

С начала 2025 года бесплатную реабилитацию после перенесенных заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и не только в Подмосковье прошли почти 100 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.