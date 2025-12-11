Почти 100 тыс. жителей Подмосковья прошли реабилитацию после перенесенных заболеваний
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года бесплатную реабилитацию после перенесенных заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и не только в Подмосковье прошли почти 100 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Пройти реабилитацию можно в круглосуточных и дневных стационарных отделениях, а также в амбулаторных при поликлиниках», — уточнил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, в Подмосковье отделения медицинской реабилитации функционируют в 42 учреждениях. Пройти ее можно бесплатно, по полису ОМС, при наличии медицинских показаний.
