Logo

Почти 100 тыс. жителей Подмосковья прошли реабилитацию после перенесенных заболеваний

Около 100 тыс. жителей Подмосковья прошли реабилитацию после болезней

Официально

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

С начала 2025 года бесплатную реабилитацию после перенесенных заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и не только в Подмосковье прошли почти 100 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Пройти реабилитацию можно в круглосуточных и дневных стационарных отделениях, а также в амбулаторных при поликлиниках», — уточнил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в Подмосковье отделения медицинской реабилитации функционируют в 42 учреждениях. Пройти ее можно бесплатно, по полису ОМС, при наличии медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.

Актуально
Подмосковье
Министерство здравоохранения Московской области