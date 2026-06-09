Почти 12 млрд рублей доходов от муниципальной недвижимости поступило в бюджет Подмосковья с начала года

В бюджет Подмосковья с начала 2026 года поступило 11,7 млрд рублей доходов от муниципальной недвижимости. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«По итогам пяти месяцев 2026 года плановые показатели исполнены более чем на треть: из заложенных в бюджете 31,5 млрд рублей фактически поступило 11,7 млрд, что составляет 37% годового задания», — отметили в ведомстве.

Округами-лидерами по объему доходов стали Долгопрудный, Одинцово и Истра. Эти муниципалитеты перечислили в бюджет 173 млн, 133 и 110 млн рублей соответственно.

К примеру, в Долгопрудном был продан крупный имущественный комплекс, включающий в себя нежилое здание площадью 2,2 тыс. кв. м и земельный участок площадью 9,4 тыс. кв. м. Объект реализовали почти за 163 млн рублей.

В Мытищах продали за 47,1 млн рублей объект культурного наследия регионального значения — «Дом Лукутиных» в селе Федоскино. Это два нежилых здания площадью 489 кв. м и участок земли площадью 3,6 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье впервые заняло второе место в рейтинге состояния инвестклимата АСИ.