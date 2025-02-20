Почти 120 тыс. подростков прошли профосмотры на употребление наркотиков в Подмосковье
Более 118 тыс. подростков Подмосковья прошли осмотры на употребление наркотиков
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В 2024 году профилактические медицинские осмотры школьников и студентов, направленные на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в Подмосковье прошли более 118 тыс. подростков. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Проведение таких профосмотров позволяет нам выявить подростков, употребляющих психоактивные вещества и своевременно оказать им квалифицированную наркологическую помощь», — сказал главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
По его словам, с начала 2025 года осмотр прошли свыше 5,6 тыс. подростков. Их проводят специалисты наркологической службы с помощью приборов экспресс-анализаторов, исследования добровольны и конфиденциальны.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.