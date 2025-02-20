Почти 120 тыс. подростков прошли профосмотры на употребление наркотиков в Подмосковье

В 2024 году профилактические медицинские осмотры школьников и студентов, направленные на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в Подмосковье прошли более 118 тыс. подростков. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.