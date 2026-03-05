Почти 128 тыс. тонн переработанного картофеля выпустили в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье в 2025 году произвели почти 128 тыс. тонн переработанного и консервированного картофеля. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За год Подмосковье произвело более 27% от общего объема такой продукции в ЦФО и почти 23% от общероссийского объема.

Подмосковные предприятия производят снеки из картофеля разных марок. В числе крупнейших организаций — ООО «РУССКАРТ» в Мытищах и ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» в Кашире.

