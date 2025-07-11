Почти 13 тыс. жителей и гостей Подмосковья воспользовались речными маршрутами
Более 12 тыс. пассажиров воспользовались речными маршрутами в Подмосковье
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
С 1 мая 2025 года речными маршрутами в Подмосковье воспользовались более 12,6 тыс. пассажиров, они работают в Коломне, Лыткарине и Серпухове. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, более 4,2 тыс. человек речной транспорт привлек в Серпухове, около 7 тыс. — в Лыткарине, более 1,5 тыс. — в Коломне. Он будет доступен до осени. Пассажиры могут оплачивать проезд банковскими картами или картой «Стрелка», а также наличными средствами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.