Почти 13 тыс. жителей и гостей Подмосковья воспользовались речными маршрутами

С 1 мая 2025 года речными маршрутами в Подмосковье воспользовались более 12,6 тыс. пассажиров, они работают в Коломне, Лыткарине и Серпухове. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, более 4,2 тыс. человек речной транспорт привлек в Серпухове, около 7 тыс. — в Лыткарине, более 1,5 тыс. — в Коломне. Он будет доступен до осени. Пассажиры могут оплачивать проезд банковскими картами или картой «Стрелка», а также наличными средствами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.