Почти 1,5 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

Минздрав: более 1,3 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа
Фото: [istockphoto.com/Kateryna Onyshchuk]
В Подмосковье в рамках кампании по вакцинации от гриппа прививку сделали уже более 1,3 млн человек, процедура доступна в поликлиниках по месту прикрепления, в мобильных комплексах, для детей — в школах и детских садах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Осенью традиционно наблюдается подъем вирусных заболеваний. В наших силах защитить себя и близких от гриппа и его опасных осложнений — для этого надо сделать прививку», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Перед процедурой врачи осматривают пациентов, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. В ведомстве добавили, что узнать график выездов мобильных комплексов можно здесь.
