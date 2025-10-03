Почти 1,5 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

В Подмосковье в рамках кампании по вакцинации от гриппа прививку сделали уже более 1,3 млн человек, процедура доступна в поликлиниках по месту прикрепления, в мобильных комплексах, для детей — в школах и детских садах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.