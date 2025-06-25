Почти 1,5 тыс. детей прошли лечение зубов под наркозом в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала текущего года лечение зубов под наркозом прошли порядка 1,5 тыс. детей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Пролечить зубы под общим наркозом могут дети в возрасте до трех лет, а также дети с заболеваниями, при которых местная анестезия противопоказана.

Сейчас в регионе такую помощь оказывают в пяти медучреждениях. Это НИКИ детства, Одинцовская больница, а также областная, Домодедовская и Люберецкая стомполиклиники.

После лечения специалисты в течение нескольких часов следят за состоянием ребенка. Если оно стабильное, пациента выписывают.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил на работу в областные медучреждения врачей из других субъектов РФ.