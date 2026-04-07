Почти 15 тыс. объектов капитального строительства зарегистрировали в Подмосковье с начала года

В Подмосковье за первый квартал 2026 года зарегистрировали более 14,9 тыс. объектов капитального строительства. Итоги первых трех месяцев подвели в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В том числе, за указанный период в регионе зарегистрировали свыше 10,1 тыс. индивидуальных жилых домов. Их общая площадь составила 1,4 млн кв. м. В результате был обеспечен налоговый потенциал в размере 60,3 млн рублей.

Больше всего объектов зарегистрировали в Истре, Раменском и Дмитрове — 1,1 тыс., 1 тыс. и 862 объекта соответственно.

За квартал в области провели натурное и камеральное обследование 136 тыс. земельных участков. По итогам составили 18,3 тыс. актов по незарегистрированным объектам недвижимости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе до 2028 года капитально отремонтируют порядка 5,3 тыс. многоквартирных домов.