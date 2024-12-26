Почти 15 тыс. писем Деду Морозу отправили из Подмосковья в Великий Устюг

Более 13,5 тыс. писем Деду Морозу отправили из парков Подмосковья в Великий Устюг по итогам торжественного сбора писем, который прошел накануне в парке Мира в Мытищах. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Письма передали участники делегации из 37 муниципалитетов, каждую из них представлял персонаж, вдохновленный культурным кодом муниципалитета. Так, от Раменского округа был олен, от Орехово-Зуевского — Дулевская белка и так далее. Директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева добавила, что в рамках мероприятия также были подведены итоги конкурса по вручению знака качества «Дед Мороз рекомендует». Для гостей подготовили развлекательную программу.

Мероприятие организовали при поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.