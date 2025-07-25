Почти 15 тыс. заявлений от абитуриентов поступило в Московский областной медицинский колледж

В Московский областной медицинский колледж было подано почти 15 тыс. заявлений на поступление от абитуриентов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Приемная кампания стартовала в колледже 20 июня. Она продлится до 15 августа. Подать документы можно не только лично, но и дистанционно — через портал госуслуг.

В этом году в колледж планируется принять более 3 тыс. студентов — это на 200 человек больше, чем годом ранее. В учреждении обучают лечебному и сестринскому делу, стоматологии, лабораторной диагностике. При этом студенты 1-4 курсов могут заключить с медучреждениями региона целевой договор на обучение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об основных итогах завершившегося учебного года, а также о подготовке ко Дню знаний-2025.