Почти 1,5 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в акции, приуроченной ко Всемирному дню здоровья
Более 1 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в акции ко Дню здоровья
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Почти 1,4 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню здоровья, которые прошли в минувшие выходные более чем в 40 городских парках региона, в рамках акции жители могли получить консультацию медицинских специалистов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сегодня в здании Дома правительства Подмосковья под руководством наших олимпийских чемпионов и выдающихся спортсменов совместно с Дмитрием Губерниевым провели зарядку для сотрудников», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве уточнили, что Всемирный день здоровья отмечают каждый год 7 апреля, впервые праздник появился в 1950 году. В этот раз темой мероприятия стала «Здоровое начало жизни — залог благополучного будущего».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.