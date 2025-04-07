Почти 1,5 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в акции, приуроченной ко Всемирному дню здоровья

Почти 1,4 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню здоровья, которые прошли в минувшие выходные более чем в 40 городских парках региона, в рамках акции жители могли получить консультацию медицинских специалистов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.