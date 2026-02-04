Почти 150 производителей продуктов питания из Подмосковья примут участие в международной выставке в Красногорске

В Подмосковье пройдет международная выставка продовольственной индустрии «ПродЭкспо-2026». Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Местом проведения мероприятия станет выставочный центр «Крокус Экспо» в Красногорске. Здесь соберутся производители продуктов питания, поставщики, закупщики, представители власти.

В выставке примут участие представители всех регионов России. Подмосковье будут представлять 149 компаний, в том числе «Черкизово», «Мираторг», «Сладкий орешек».

В рамках деловой программы обсудят развитие рынка продуктов питания, потребительские тренды, работу с ретейлом, маркировку. Также пройдут B2B-встречи с делегациями из Венгрии, Узбекистана и Киргизии.

Для участия в выставке нужно пройти регистрацию на этом сайте, для участия в переговорах с иностранными компаниями — здесь.

