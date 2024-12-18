Почти 150 тыс. тонн дорожно-строительного материала передали муниципалитетам Подмосковья с начала года

С начала 2024 года подмосковным городским округам передали более 141 тыс. тонн дорожно-строительного материала. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве уточнили, что передачу асфальтобетонной крошки организовали для использования избыточно накопившегося дорожно-строительного материала, который образовался в результате ремонта региональных автодорог в «Мосавтодоре». С ее помощью можно будет обновлять дороги, ремонтировать ямы, укреплять обочины и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.