Почти 17 тыс. обращений по земельным и имущественным услугам рассмотрели в Подмосковье за месяц

В Подмосковье в январе 2026 года рассмотрели 16,7 тыс. обращений жителей по земельным и имущественным услугам. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Самой востребованной стала услуга по перераспределению земель и земельных участков — таких обращений за месяц поступило 4,3 тыс.

Также в числе популярных запросов — предварительное согласование предоставления участков, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставление земли в аренду без торгов или в собственность за плату без торгов. Таких обращений зафиксировали 3,9 тыс. и 2,2 тыс. соответственно.

