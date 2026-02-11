Почти 17 тыс. жителей отдаленных территорий Подмосковья проверили здоровье в мобильных комплексах

С начала 2026 года мобильные фельдшерско-акушерские пункты совершили 812 выездов в отдаленные территории Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что по итогам этих выездов состояние своего здоровья смогли проверить порядка 17 тыс. человек. Жители смогли пройти первый этап диспансеризации и проконсультироваться с врачами.

Также в мобильных ФАПах доступна инструментальная диагностика. Так, свыше 7,5 тыс. жителей прошли флюорографию, более 2,7 тыс. женщин — маммографию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел новую поликлинику в Лобне.